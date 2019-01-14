Синоптики назвали погоду в Екатеринбурге аномально теплой

Циклон «Балканец», который принес на Урал небольшие снегопады и потепление, продолжит влиять на погоду в ближайшую неделю. Самым холодным днем станет вторник, когда столбики термометров опустятся до -10 градусов днем, до -15 ‒ ночью.

В остальные дни ожидается до -4…-6 градусов днем, по ночам будет до -8…-10 градусов. Во вторник будет пасмурно, в среду выглянет солнце, в пятницу и субботу не исключены небольшие снегопады. В воскресенье будет переменная облачность, сообщает Гидрометцентр России.

Метеорологи указывают, что погода на Урале ‒ аномально теплая для января, относительно климатических данных за 1961-1990 годы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.19

Срок работы над новым генпланом Екатеринбурга продлили более чем на год. / В Екатеринбурге осудили виновника ДТП с автобусом, в котором пострадали 24 человека. / Посадят – не посадят. В Екатеринбурге начинается суд над махинатором из 90-х Сергеем Капчуком. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»