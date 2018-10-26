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Пятница, 26 октября 2018, 13:20 мск

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Главного перевозчика Екатеринбурга оштрафовали за рекламу интим-салона

В Екатеринбурге оштрафовали ЕМУП МОАП на 100 тысяч рублей за рекламу интим-салона ‒ баннеры размещали на автобусах муниципального предприятия. Полиция Екатеринбурга провела в салоне проверочную закупку и выяснила, что «массажистки» ‒ на самом деле проститутки.

«На основании изложенного, свердловское УФАС России признало ЕМУП МОАП виновным в совершении административного правонарушения», ‒ сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.18

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