После контрольной закупки УФАС заподозрила ЕМУП МОАП в рекламе массажного салона для мужчин

Свердловское УФАС возбудило дело по факту распространения рекламы услуг, запрещенных в России.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, к ним обратился гражданин, увидевший на борту автобуса № 95 рекламу массажного салона «Men*S VIP Club» с указанием адреса, телефона и изображением лица девушки с ажурной повязкой на глазах.

В рамках взаимодействия антимонопольщиков и екатеринбургских полицейских в салоне была проведена проверочная закупка, по итогам которой в отношении массажистки данного салона составлен административный протокол по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Чкаловского судебного района Екатеринбурга гражданка признана виновной в совершении правонарушения, посягающего на общественную нравственность, и ей назначено наказание в виде штрафа.

Напомним, что согласно п.1 ст.7 ФЗ «О рекламе» не допускается реклама товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации. Ответственность за нарушение требований, установленных частями п.1 ст.7 ФЗ «О рекламе», несет как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

В связи с тем, что реклама массажного салона «Men*S VIP Club» распространялась на борту муниципального пассажирского автобуса, предполагаемым рекламораспространителем является ЕМУП МОАП.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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