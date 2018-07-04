Екатеринбургский МУП наказали за рекламу проституток

Екатеринбургский МУП наказали за рекламу секс-услуг – по городу курсировал автобус с недвусмысленной фотографией девушки с ажурной повязкой на глазах. Контрольная закупка показала, что девушка – проститутка.

Неприличное изображение на автобусе маршрута № 95, который курсирует от Радиоколледжа до Чусовского озера, заметил местный житель. На автобусе была изображена девушка с ажурной повязкой на глазах, было указано название «массажного салона», адрес и номер телефона. Екатеринбуржец пожаловался в УФАС Свердловской области. Антимонопольщики связались с УМВД, и полицейские провели оперативно-разыскное мероприятие «Проверочная закупка». В итоге на «массажистку» составили протокол по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».

Так как реклама проституции в России запрещена, УФАС вышел в суд против заказчика (ООО «Кристалл») и распространителя (ЕМУП МОАП). Суд первой и апелляционной инстанции поддержал УФАС и признал, что муниципальное предприятие занималось рекламой запрещенных услуг.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.07.18

Еще одним кандидатом на пост мэра Екатеринбурга стал городской активист и политолог Дмитрий Москвин. / На пост главы Екатеринбурга претендуют борец с коррупцией и начальник департамента экономики мэрии. / Свердловские чиновники закроются от людей турникетами за 24 миллиона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»