Студенты УрФУ отметили 98-летие университета многотысячным хороводом (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге на площади напротив бывшего УПИ собрались несколько тысяч студентов из 13 институтов УрФУ в честь 98-летия вуза.

В рамках мероприятия учащиеся объединились в огромный хоровод. А после состоялось открытие «Звезды первокурсника – 2018».

В рамках праздника для студентов подготовили четыре торта, которые в общей сложности весят порядка 60 килограммов, говорят в пресс-службе УрФУ. Заместитель первого проектора УрФУ Аслан Кагиев пояснил, что празднование 98-летия пришлось перенести в связи с трагедией, которая произошла в Керчи.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 26.10.18

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