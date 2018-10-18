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Четверг, 18 октября 2018, 17:03 мск

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В УрФУ отменили праздничный хоровод студентов из-за событий в Керчи

Уральский федеральный университет отменил праздничные мероприятия, приуроченный к 98-летию вуза. Они были запланированы на 19-21 октября. Как сообщили в пресс-службе УрФУ, это сделано в знак солидарности с жителями Крыма, переживающими трагедию в Керчи.

Напомним, в пятницу в честь дня рождения университета должен был состояться традиционный хоровод студентов. Предполагалось, что около 4 тысяч учащихся разных факультетов соберутся на площади перед главным учебным корпусом на улице Мира, чтобы поздравить вуз. Кроме того, в ближайшие выходные были запланированы день открытых дверей и спортивные мероприятия.

Добавим, что из-за трагических событий в Крыму в Екатеринбурге также отменен концерт рэпера T-fest, запланированный на 19 октября.

Накануне, 17 октября, студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство в здании учебного заведения. По последним данным, в результате нападения погибло 20 человек, свыше 50 были ранены. Десять человек находятся в тяжелом состоянии, пять из них – в коме. Подозреваемый покончил с собой. После происшествия в республике Крым объявлен трехдневный траур.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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