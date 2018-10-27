В Екатеринбурге снова не нашлось желающих строить центр «Эрмитаж Урал»

Администрация Екатеринбурга в очередной раз не смогла найти подрядчика для реконструкции культурно-просветительского центра «Эрмитаж Урал» по адресу: улица Вайнера, 11. Как сообщается на сайте госзакупок, в установленный срок на аукцион не поступило ни одной заявки. По этой причине конкурс проваливается второй раз подряд.

Муниципальный контракт предусматривает разработку документации по реконструкции здания бывшей типографии «Гранит» и возведение нового трехэтажного пристроя. Также подрядчик должен провести археологические раскопки на площадке, так как там был обнаружен культурный слой середины XIX века. Стоимость всех работ оценивается в 217,2 миллиона рублей.

Ранее администрация Екатеринбурга испытывала затруднения с поиском организации, которая возьмется за строительство фондохранилища ЕМИИ на Вайнера, 16. Это здание также должно стать частью уральского филиала Эрмитажа. Первый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. На второй тендер заявилась лишь одна строительная компания «Гранд-строй», она и получила контракт на 290 миллионов рублей. Незадолго до этого представитель мэрии Николай Сметанин рассказывал городским депутатам, что ему пришлось лично обзванивать застройщиков и уговаривать на участие в проекте.

По планам администрации Екатеринбурга, строительство центра «Эрмитаж Урал» должно завершиться к маю 2020 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.10.18

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