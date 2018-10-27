Власти согласовали ноябрьский «Русский марш» в Екатеринбурге

В День народного единства, 4 ноября, уральские националисты проведут традиционный «Русский марш». Шествие, как и в прежние годы, состоится на Уралмаше. Организаторы сообщили, что акция согласована с региональным министерством общественной безопасности. В Москве аналогичное мероприятие запретили.

Участники «Русского марша» пройдут по старому маршруту: по улице Победы от перекрестка с Бакинских комиссаров, далее по проспекту Космонавтов до кинотеатра «Заря». Шествие начнется в 13.00, на конечной точке запланирован небольшой митинг. Желающих выступить просят обращаться заранее к организаторам.

«В эти трудные дни каждый боец на счету, смелее камрады, тверже шаг! Всех тех, у кого еще не погас в душе огонь борьбы за права и свободу Русского Народа, ждем на Русском Марше!» – отмечается на странице движения в «Вконтакте».

Отметим, что год назад националистам разрешили провести митинг на самой окраине Уралмаша, рядом с парком Победы. В итоге немногочисленные участники устроили колоритную фотосессию на танке Т-34, который стоял на входе в парк. Летом этого года боевую машину увезли в фондохранилище краеведческого музея.

В этом году акции «Русского марша» на 4 ноября запланированы в нескольких городах России. Организаторы в Москве объявили, что шествие пройдет под лозунгами «За национальное и социальное государство!», «За хлеб и свободу для нашего народа!» с критикой социальной и миграционной политики Кремля. На данный момент мэрия столицы запретила проводить мероприятие.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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