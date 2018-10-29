Екатеринбуржцы досрочно отпраздновали Хэллоуин – в фаворе оказались костюмы зомби, клоунов и мертвых невест (ФОТО)

В минувший уикенд в ночных клубах и барах Екатеринбурга праздновали Хэллоуин, хотя кельтский праздник традиционно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Самыми популярными костюмами на вечеринках стали образы мертвых невест, зомби и призраков, а также клоунов и серийных убийц.

Любители активного образа жизни тоже отпраздновали Хэллоуин, отправившись на велопрогулку в костюмах Veloween, которая прошла вчера вечером. Колонна ряженых велосипедистов проехала по центру города, пугая прохожих.

Также в парке Павлика Морозова в воскресенье днем отметили Хэллоуин и владельцы мопсов ‒ собак нарядили в костюмы тыкв, дьяволят, заключенных и ведьм и устроили для них дефиле.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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