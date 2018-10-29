Мопс-гаишник брал взятки, чтобы собрать деньги для собачьего приюта (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне в Екатеринбурге в парке имени Павлика Морозова прошел Хэллоуин для мопсов. На модный показ четвероногие пришли в образах чертят, рэперов, сбежавших заключенных и сотрудников ДПС. Подробности – в материале «Нового Дня».

Хэллоуин для собак

Один из самых эффектных костюмов во время дефиле представил мопс-постовой. По словам организаторов, этот четвероногий может «тормознуть». Но с псом легко договориться, так как он берет взятки.

А вот участник по кличке Шанель по легенде оказался по другую сторону закона. Мопс представлен в образе заключенного, который сбежал из тюрьмы. Полосатая роба собаки украшена серийным номером, цепями и черепами. «Собака где только не сидела. Во всех комнатах, во всех углах. На самом деле у нас милая собака, очень дружелюбная. А мы решили ей сделать такой противоречивый костюм, что она якобы у нас такая злая и опасная», – рассказывает хозяйка мопса Елена Кирюха.

По словам организаторов, в хэллоуинском маскараде поучаствовало около 15 мопсов. Инициаторы встречи рассказывают, что подобные сборы они проводят уже больше пяти лет подряд. Изначально собачники приходили с питомцами, чтобы поиграть и пообщаться. Затем мероприятие переросло в благотворительный маскарад, в рамках которого собирают деньги, медикаменты, пеленки, ватные диски и игрушки. Гуманитарную помощь организаторы передают в приют для бездомных мопсов.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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