На Среднем Урале нашли улицу Сталина (ФОТО)

В Свердловской области до сих пор существует одна улица, названная в честь председателя Совета министров СССР, генералиссимуса Иосифа Сталина.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» екатеринбургский поэт и рок-музыкант Юрий Ощепков, улица Сталина находится в деревне Волыны, в 59 километрах от Шали. Ощепков и его друзья сначала нашли улицу Сталина на картах, а потом приехали туда, чтобы убедиться, что такая улица действительно существует.

«Это не фейк, не арт-объект, она действительно существует, и мы сделали фото- и видеодокументы, подтверждающие это, – рассказал Юрий Ощепков. – Интересно было бы поговорить с жителями этой улицы, узнать, как они относятся к ее названию, но, к сожалению, мы никого не встретили. На улице не было ни души».

Другая ближайшая улица Сталина находится в деревне Курья Староуткинского ГО, кстати, недалеко от Волын, еще одна такая улица нашлась в селе Магаш Республики Башкортостан. Также улицы Сталина остались в городах Белоруссии и Грузии.

Екатеринбург, Волыны, служба информации

Екатеринбург, Волыны. Другие новости 29.10.18

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