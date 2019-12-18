В Екатеринбурге собирают подписи за переименование улицы Ельцина в Сталина

В Екатеринбурге собирают подписи за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина. Сбор подписей начался сегодня, в день рождения генералиссимуса.

Акцию затеяли «Коммунисты России», по словам руководителя свердловской ячейки Евгения Емалетдинова, собранные подписи передадут в администрацию города. Он уверен, что не только коммунисты, но и многие жители города поддержат Сталина против Ельцина. «Планируем передать подписи до нового года, думаю, соберем более 100. Сбор подписей начали сегодня, и их уже больше 30, наверное, около 40», – рассказал он, отметив, что на самом деле расписываются не только члены партии.

Улица, которая сейчас носит имя первого президента России, раньше называлась улицей 9 января. Кровавое воскресенье увековечили в топонимике города в начале ХХ века, но в 2008 году улицу переименовали, видимо, чтобы лишний раз не напоминать гражданам о преступлениях царизма.

На Урале, добавим, есть улицы Сталина. Например, в деревне Волыны, в 59 километрах от Шали. Другая ближайшая улица Сталина находится в деревне Курья Староуткинского ГО, кстати, недалеко от Волын. Еще одна такая улица нашлась в селе Магаш Республики Башкортостан. Также улицы Сталина остались в городах Белоруссии и Грузии.

Фото Андрея Шигина

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 18.12.19

Лучшие студенты УрФУ-2019 выбраны в Екатеринбурге (ФОТО). / Благотворительный проект по психологической помощи онкобольным детям стал призером престижного конкурса. / Бизнесмен из Узбекистана нелегально вывез за границу более тысячи кубометров уральского леса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»