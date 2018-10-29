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Понедельник, 29 октября 2018, 15:38 мск

Новости Екатеринбург

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Замминистра экономики Корюков останется куратором бюджета Екатеринбурга

Новый заместитель министра экономики Свердловской области Андрей Корюков не спешит расставаться с администрацией Екатеринбурга. Сегодня вечером чиновник представит проект муниципального бюджета на 2019 год в эфире радиостанции «Город FM 107,6». Вероятно, Корюков будет сопровождать весь бюджетный процесс в мэрии, несмотря на свои новые обязанности.

Ранее бывший вице-мэр Екатеринбурга по финансам пообещал депутатам гордумы по возможности присутствовать на каждом заседании, где будет обсуждаться проект казны. Более того, он успел провести лекцию о бюджетном устройстве уральской столицы для новичков ЕГД. На том же заседании Корюков представил свою преемницу в финансовом блоке мэрии – Марину Андрусь. Однако она пока выполняет декоративную роль. Все разъяснения и вопросы по бюджету Корюков берет на себя, так как считается более компетентным специалистом в этой области.

Добавим, что проект бюджета Екатеринбурга будет внесен в городскую думу в первой декаде ноября. На обсуждение документа обычно уходит полтора месяца, а окончательное решение дума выносит в конце декабря.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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