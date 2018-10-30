Зоозащитники ищут дом для минипига-отказника (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге зоозащитники ищут дом для минипига, которого выгнали из дома хозяева. В центр реабилитации животных свинка попала два дня назад. Во временном приюте новому питомцу дали кличку Базука. Подробности – в материале «Нового Дня».

Минипиг-отказник

Работники центра рассказывают, что зверушку к ним принесли два дня назад. Вместе со пигом центру передали 1 тысячу рублей на корм – на первое время. Семья отказалась от питомца, потому что попросту не справилась с уходом. «Мода была не так давно на приобретение таких животных в квартиры и дома. Те, кто могли себе позволить, – они этим пользовались и брали животных. Люди считают, что это маленькое животное, которое можно держать в доме, и схоже по поведению с кошками, но это не так», – говорит руководитель центра реабилитации животных Елизавета Скорынина.

Специалисты говорят, что к ним регулярно попадают отказники. Как правило, это вполне обычные кошки и собаки. Впрочем, попадаются и редкие экземпляры – кроме минипига в центре реабилитации живет африканский еж. «Когда человек изначально не готов к приему такого животного, то есть он не знает историю, повадки, характер, увлечения и пристрастия – это приводит к тому, что он начинает испытывать дискомфорт», – рассказывает Скорынина.

В ближайшее время работники центра планируют убедиться, что Базука здорова и безопасна для человека. А уже после Нового года (кстати, приближается год свиньи) и других зимних праздников для минипига начнут искать новый дом.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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