Перед Новым годом в Екатеринбурге вырос спрос на минипигов

В Екатеринбурге в 3,5 раза вырос спрос на минипигов. Это связано с тем, что по Восточному гороскопу следующий, 2019 год, пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. По данным сервиса объявлений Avito, средняя цена за поросенка составляет 19,617 тысячи рублей.

В Екатеринбурге на текущий момент продают двух минипигов ‒ полугодовалую свинью за 8 тысяч рублей и взрослую свиноматку за 10 тысяч рублей. Кроме того, екатеринбургские фотографы предлагают съемки с минипигами ‒ цена, как правило, начинается от 3-4 тысяч рублей за фотосессию.

Напомним, в Екатеринбурге центр реабилитации животных вот уже несколько месяцев ищет новых хозяев для минипига-отказника. Семья, отдавшая поросенка зоозащитникам, не справилась с ним. «Мода была не так давно на приобретение таких животных в квартиры и дома. Те, кто могли себе позволить, – они этим пользовались и брали животных. Люди считают, что это маленькое животное, которое можно держать в доме, и схоже по поведению с кошками, но это не так», – объясняла руководитель центра реабилитации животных Елизавета Скорынина.

Минипиг-отказник

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.18

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