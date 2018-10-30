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Вторник, 30 октября 2018, 17:08 мск

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Вратарь «Автомобилиста» сыграет за сборную Чехии на Кубке Карьяла

Вратарь хоккейного клуба «Автомобилист» Якуб Коварж вызван в сборную Чехии для участия в Кубке Карьяла, сообщили в пресс-службе команды. Как напоминает «Новый День», турнир пройдет в начале ноября. Коварж может выйти в рамку за национальную команду трижды.

Так, 8 ноября чехи сыграют против Швеции (начало в 21:20 по Екатеринбургу), 10 ноября ‒ против Финляндии (начало в 20:30) и 11 ноября против России (начало матча в 16:30).

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.18

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