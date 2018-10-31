Перед судом предстанет банда из 12 человек, совершившая налет на ТЦ «Кит» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 12 молодых людей, которые год назад совершили разбойный налет на торговый центр «Кит» на улице Амундсена.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, в группе были мужчины 1985 и 1999 года рождения, причем как граждане России, так и уроженцы двух бывших советских республик. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере».

Напомним, налет на ТЦ «Кит» шайка совершила ранним утром 7 сентября 2017 года. Молодые люди ворвались в ТЦ в масках и с битами. К моменту приезда сотрудников правопорядка они разбили витрины, окна и избили охранников салонов связи «Связной» и «Билайн». Во время налета злоумышленники похитили мобильные телефоны. В результате нападения, продолжавшегося всего несколько минут, молодым людям удалось похитить телефоны и смартфоны на сумму свыше 900 тысяч рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Екатеринбург, служба информации

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