СКР возбудил дело по факту погрома в ТЦ «Кит», который устроили 13 человек с битами (ВИДЕО)

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту погрома в торговом центре «Кит» в Екатеринбурге. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, процессуальное решение принято по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Подростки-грабители

По информации следователей, ночью 7 сентября 13 молодых людей в масках и с битами ворвалась в ТЦ «Кит» на улице Амундсена. К моменту приезда сотрудников правопорядка они разбили витрины, окна и избили охранников салонов связи «Связной» и «Билайн». Во время налета злоумышленники похитили мобильные телефоны. По «горячим следам» росгвардейцам удалось задержать семерых погромщиков, все они являются гражданами среднеазиатских республик, при этом двое из них – подростки. Остальные разыскиваются. В СКР уточняют, что в настоящее время совместно с полицейскими проводятся необходимые следственные действия.

«Все обстоятельства совершенного преступления, в том числе и сумма причиненного ущерба, уточняются в рамках уголовного дела. Также в ходе следствия будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления с участием несовершеннолетних», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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