В Екатеринбурге грабители напали на салон «Связного», разбив стекло

В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят проверку по факту очередного инцидента в салоне сотовой связи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром жители города увидели побитые стекла в павильоне «Связного» на остановке «Таганский ряд» на улице Технической. Судя по всему, преступники попали внутрь салона сотовой связи через окно. По информации пресс-группы УМВД РФ по Екатеринбургу, информация об инциденте поступила в органы внутренних дел в 05:00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точную сумму ущерба. По факту налета проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нападения на салоны сотовой связи в Екатеринбурге происходят почти ежедневно. На прошлой неделе неизвестные ограбили павильоны «Евросети» на Сиреневом бульваре и улице Викулова. До этого был обчищен павильон «Евросети» на улице Белореченской, а ранее молодчики с битами ограбили «Связной» и «Билайн» в ТЦ «Кит».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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