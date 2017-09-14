В Екатеринбурге на ВИЗе ограбили салон «Евросети»

В Екатеринбурге ночью ограбили салон «Евросети», расположенный на перекрестке Викулова – Крауля. В павильоне разбито стекло и витрины, владельцы устанавливают сумму ущерба, а сотрудники полиции ищут ночного грабителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, сигнал в полицию поступил в 04:27. «В дежурную часть ОП №9 поступила информация о проникновении в помещение салона сотовой связи на улице Викулова. На месте работала следственно-оперативная группа, в ходе осмотра места происшествия установлено, что неизвестный разбил стекла и похитил имущество, принадлежащее магазину. В настоящее время сумма ущерба устанавливается, сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и задержанию злоумышленника. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – говорят в ведомстве.

За последнее время это уже не первое ограбление салона сотовой связи. Накануне ограбили салон в Березовском. 8 сентября был обчищен павильон «Евросети» в Екатеринбурге на улице Белореченской, а до этого молодчики с битами ограбили «Связной» и «Билайн» в ТЦ «Кит».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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