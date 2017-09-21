Ни дня без ограбления: в Екатеринбурге налетчики обчистили еще два салона сотовой связи

В Екатеринбурге продолжается серия дерзких разбойных налетов на салоны сотовой связи. С начала этой недели правоохранители зафиксировали уже шесть ограблений павильонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередные торговые точки мобильных операторов обчистили утром на Компрессорном. Целью злоумышленников стали павильоны «Связного» и «Евросети» на улице Латвийской, расположенные в одном здании. В УМВД РФ по Екатеринбургу уточняют, что по факту происшествия разбираются сотрудники отдела полиции №6. На месте инцидента уже побывала следственно-оперативная группа, которая сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего и сумму ущерба, ведется розыск злоумышленников. По предварительным данным, налетчики, как и в предыдущие разы, разбили окна и взломали двери.

Напомним, накануне в Екатеринбурге ограбили салон «Мегафона» на Малышева, за день до этого – «Евросеть» на улице Латвийской, 18 сентября – павильоны «Связного» на улице Технической и «Евросети» на улице Сухоложской. На прошлой неделе были совершены налеты на салоны «Евросети» на Сиреневом бульваре и улице Викулова. До этого была обчищена «Евросеть» на улице Белореченской, а ранее молодчики с битами ограбили «Связной» и «Билайн» в ТЦ «Кит».

«Флешмоб выхлопай «Евросеть», или «Стабильность – признак мастерства», – шутят пользователи в соцсетях в свете целой серии налетов на салоны сотовой связи. Силовики пока не объединяют все случаи разбойных нападений на салоны сотовой связи в одно производство.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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