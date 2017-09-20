В Екатеринбурге ограбили четвертый салон сотовой связи на этой неделе

В Екатеринбурге продолжается серия дерзких разбойных налетов на салоны сотовой связи. Очередной павильон мобильного оператора обчистили утром в среду на улице Малышева, 122.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз целью преступников стала торговая точка «Мегафона». В городском управлении МВД подтверждают эти сведения. На месте инцидента уже побывала следственно-оперативная группа, которая сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего и сумму ущерба, ведется розыск злоумышленников.

По предварительной информации, налетчики, как и в предыдущие разы, разбили окна и взломали двери. В социальных сетях распространяются сведения, что злоумышленники похитили свыше 40 телефонов.

Напомним, накануне в Екатеринбурге ограбили салон «Евросети» на улице Латвийской, 18 сентября – павильоны «Связного» на улице Технической и «Евросети» на улице Сухоложской. На прошлой неделе были совершены налеты на салоны «Евросети» на Сиреневом бульваре и улице Викулова. До этого была обчищена «Евросеть» на улице Белореченской, а ранее молодчики с битами ограбили «Связной» и «Билайн» в ТЦ «Кит».

«Флешмоб выхлопай «Евросеть», или «Стабильность – признак мастерства», – шутят пользователи в соцсетях в свете целой серии налетов на салоны сотовой связи. При этом силовики пока не объединяют все случаи разбойных нападений на салоны сотовой связи в одно производство.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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