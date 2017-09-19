В Екатеринбурге ограбили третий салон сотовой связи за два дня

Екатеринбург накрыла волна разбойных налетов на салоны сотовой связи. Очередной павильон «Евросети» обчистили сегодня утром в микрорайоне Компрессорном.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз целью преступников стала торговая точка на улице Латвийской. В городском управлении МВД РФ подтверждают эти сведения. По очередному ограблению сейчас работают сотрудники отдела полиции №6. Следственно-оперативная группа уже побывала на месте преступления, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и сумма ущерба. Одновременно ведется розыск злоумышленников. По предварительной информации, налетчики, как и в предыдущие разы, разбили окно. При этом силовики пока не объединяют все случаи разбойных нападений на салоны сотовой связи в одно производство.

Напомним, накануне в Екатеринбурге ограбили салон «Связного» на остановке «Таганский ряд» на улице Технической и павильон «Евросети» на улице Сухоложской. На прошлой неделе были совершены налеты на салоны «Евросети» на Сиреневом бульваре и улице Викулова. До этого был обчищена «Евросеть» на улице Белореченской, а ранее молодчики с битами ограбили «Связной» и «Билайн» в ТЦ «Кит». «Флешмоб выхлопай «Евросеть», или «Стабильность – признак мастерства», – шутят пользователи в соцсетях в свете целой серии налетов на салоны сотовой связи.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

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