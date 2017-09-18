В Екатеринбурге ограбили второй салон сотовой связи за день

В Екатеринбурге совершен налет на очередной салон сотовой связи.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз целью преступников стал павильон «Евросети» на улице Сухоложской рядом с трамвайной остановкой. По всей видимости, злоумышленники проникли внутрь, отогнув двери и железные жалюзи. В городском управлении МВД РФ сообщают, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа из отдела полиции №12, которая провела осмотр поврежденных конструкций. Ущерб, причиненный потерпевшим, сейчас устанавливается. Одновременно ведется розыск налетчиков.
Напомним, сегодня же в Екатеринбурге ограбили салон «Связного» на остановке «Таганский ряд» на улице Технической. Нападения на павильоны мобильных операторов происходят в уральской столице почти ежедневно. На прошлой неделе неизвестные ограбили павильоны «Евросети» на Сиреневом бульваре и улице Викулова. До этого был обчищен павильон «Евросети» на улице Белореченской, а ранее молодчики с битами ограбили «Связной» и «Билайн» в ТЦ «Кит».
В свете целой серии налетов на салоны сотовой связи горожане в социальных сетях шутят: «Стабильность – признак мастерства».
Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»
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