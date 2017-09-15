В Екатеринбурге совершено очередное нападение на салон «Евросети»

В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят проверку по факту очередного инцидента, случившегося в салоне «Евросеть».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром жители города увидели побитые стекла в павильоне на ЖБИ по адресу: Сиреневый бульвар, 2. В пресс-группе УМВД РФ по уральской столице пояснили, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 2 в 7 часов 20 минут. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося. В полиции отмечают, что говорить об ограблении пока рано.

Отметим, что нападения на салоны связи «Евросеть» в Екатеринбурге происходят буквально ежедневно. Так, накануне неизвестные ограбили салон сети на улице Викулова. До этого был обчищен павильон «Евросети» в Екатеринбурге на улице Белореченской, а ранее молодчики с битами ограбили «Связной» и «Билайн» в ТЦ «Кит».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

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