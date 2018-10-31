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Среда, 31 октября 2018, 11:07 мск

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Три игрока «Автомобилиста» вызваны в сборную России

Никита Трямкин

Сразу три игрока екатеринбургского ХК «Автомобилист» вызваны в сборную России по хоккею на первый этап Евротура ‒ Кубок Карьяла. Это защитники Алексей Василевский и Никита Трямкин и нападающий Анатолий Голышев, сообщает пресс-служба ФХР. Больше клубных игроков вызваны в сборную только из питерского СКА и московского ЦСКА ‒ по семь человек.

Напомним, Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 8 по 11 ноября. Сборная России проведет три игры ‒ 8 ноября против Финляндии, 10 ноября против Швеции и 11 ноября против Чехии. Добавим также, что в национальную сборную своей страны вызван вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж.

Екатеринбург, Елена Сычева

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