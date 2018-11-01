Екатеринбургский космонавт переоделся в Элвиса на МКС в честь Хеллоуина

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев в своем инстаграме рассказал, как отпраздновали Хеллоуин на МКС.

«Хеллоуин – не наш праздник, но экипаж надо было поддержать. За 15 минут состряпал костюм из подручных средств. Я старался не выделяться! Зато получили массу хороших эмоций и заряд настроения на неделю вперед», ‒ написал он.

Сам Прокофьев переоделся в Элвиса Пресли, его немецкий коллега Александр Герст примерил образ Дарта Вейдера, а американка Серина Ауньен-Чэнселлор нарядилась в костюм чокнутого медика.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.18

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