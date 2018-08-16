Екатеринбуржец Сергей Прокопьев провел в открытом космосе более 7 часов

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев вечером в среду совершили плановый выход за пределы Международной космической станции. Они находились в открытом космосе 7 часов 46 минут вместо запланированных 6 часов 10 минут. Задержка была связана с большим объемом работ по установке антенны и другого оборудования для эксперимента «Икарус». В частности, космонавты много времени потратили на прокладку кабелей.

Роскосмос вел прямую трансляцию работы космонавтов за бортом МКС. На скафандрах Сергея Прокопьева и Олега Артемьева были установлены камеры GoPro, которые фиксировали все их действия. Космонавты также выполнили еще несколько задач: запустили четыре наноспутника, сняли устройства с образцами микроорганизмов с внешней панели МКС для эксперимента «Тест» и выполнили панорамные видеосъемки космического пространства и поверхности Земли.

«Самочувствие Олега Артемьева и Сергея Прокопьева после возвращения на борт МКС хорошее. Экипаж 55-й международной экспедиции продолжает выполнение программы полета», – сообщает Роскосмос.

Напомним, для екатеринбуржца Сергея Прокопьева это был первый выход в открытый космос. Его коллега Олег Артемьев работал за пределами МКС в третий раз.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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