Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев возвращается с МКС

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев, который последние полгода провел на МКС, возвращается на Землю. Уже сегодня его ждут дома. В городском планетарии и на сайте Роскосмоса шла прямая трансляция посадки ‒ она прошла благополучно.

Сам космонавт в течение миссии на МКС рассказывал о своей работе в паблике «ВКонтакте». На станции он пробыл 197 дней. «Уже завтра в 4:40 наш «Союз» отстыкуется от станции, а через 3,5 часа нас будут встречать на Земле. Благодарю Вас, что все это время вы с добрым интересом следили за жизнью на МКС. Удачи нам! До встречи на Земле», ‒ написал Прокопьев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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