Уралец Сергей Прокопьев сегодня улетел в космос. Трансляция запуска (ВИДЕО)

Сегодня наш земляк – космонавт Сергей Прокопьев в составе международной экспедиции отправился на МКС. Трансляция старта корабля «Союз МС-09» была организована в кинотеатре «Салют» в Екатеринбурге. В качестве лектора и комментатора был приглашен Герой Российской Федерации летчик-космонавт Александр Лазуткин. Билеты на трансляцию стоили 250 рублей, и зал был практически полон.

Трансляция запуска корабля «Союз МС-09»

Международная экспедиция, в составе которой Сергей Прокопьев отправился в космос – международная, помимо него на МКС отправились Александр Герст (Германия, ESA), и Серена Ауньон (США, NASA). Комментируя взлет космического корабля, Александр Лазуткин рассказывал и о внештатных ситуациях во время полета, и о казусах, объяснял профессиональные нюансы. «До сих пор обязательным ритуалом для всех российских, а сейчас уже и иностранных космонавтов является просмотр фильма «Белое солнце пустыни» накануне старта. Многие видели этот фильм по 1000 раз, но все равно приходят и смотрят. Мистический смысл этого действия понять невозможно, – говорит Александр. – Это именно ритуал космонавтов в чистом виде».

Еще например, космонавт рассказал, что он всегда думал, что ракету красят в разные цвета – снизу более темным, сверху – светлым, и долго размышлял над тайным смыслом этой окраски ракеты. И только при подъеме на корабль рассмотрел, что светлая часть – это иней, образующийся от процессов охлаждения жидкостей. Также Александр рассказал о «клюкве про космонавтов» – например, никто руками на кнопки не нажимает – для этого в руках у экипажа специальные указки. Или, например, в кино все космонавты снимаются в русских скафандрах, даже в американских и европейских фильмах. Глядя на картинку взлета, где до сих пор космонавты в корабле сидят чуть ли ни друг на друге, Александр пояснил: «Вообще, места в корабле мало. Тесновато, но это дает чувство безопасности, а это очень важно. Особенно когда летишь в первый раз ».

По технической части космонавт рассказал, что ракету ставят на старт за 2 суток, а заправляют за 2 часа до него. Взлет и отделение ступеней укладывается в 523-524 секунды, и за это время корабль должен разогнаться до скорости 8 км в секунду. До МКС корабль будет лететь 2 суток.

На экран кинотеатра были выведены две картинки старта – NASA и Роскосмос. И зрители немало удивились, когда на экране NASA ракета уже не только взлетела, а была высоко в небе, а на картинке Роскосмос – только начинала отрываться от земли.

Подводя итог запуску, космонавт сказал, что после полета в космос человек меняется – становится более хорошим. «Поэтому чтобы нам с Вами жить хорошо, нужно первых лиц отправлять в космос. Выбрали его – полетел. Вернулся – следующий полетел. Меняет космос людей», – резюмировал Лазуткин.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-09» успешно стартовала сегодня 6 июля 2018 года в 16:12 с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур (Казахстан). Сейчас космический корабль продолжает полет к МКС. Стыковка с МКС запланирована на 8 июня в 16:07 мск

Добавим, что уралец Сергей Прокопьев должен был лететь в космос еще в 2017 году, но планы изменились, экипаж был расформирован. О том, почему это произошло, какие реформы ждут МКС, как готовят космонавтов и чем занимаются космонавты на станции в свободное время – он рассказал в интервью «Новому Дню» чуть более года назад, прочитать его можно здесь.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

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