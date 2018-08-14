Екатеринбургский космонавт покажет выход в открытый космос

Уральский космонавт Сергей Прокопьев и его коллега Олег Артемьев выйдут в открытый космос и запишут свое пребывание там на видео.

О подготовке к выходу в открытый космос в своем Instagram сообщил Олег Артемьев. «Послезавтра состоится наш с Сергеем Прокопьевым выход в открытый космос. Мы продолжаем готовиться к нему, на этом видео вы можете увидеть процесс подшивки ворсовки к скафандру для крепления камеры GoPro. Благодаря им вы сможете увидеть космос нашими глазами», – рассказал космонавт.

Выход в космос экипажа МКС запланирован на 15 августа.

Космонавт Сергей Прокопьев отправился на МКС 6 июля. Его коллега Олег Артемьев ведет страницу в Instagram – космонавты показывают, как выглядит планета Земля из космоса, рассказывают, что делают на МКС, а после выхода России в четвертьфинал ЧМ по футболу они поздравляли сборную и болельщиков с победой.

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