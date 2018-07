Уральский космонавт с МКС поздравил Россию с победой (ВИДЕО)

Сборную и болельщиков России поздравили с борта МКС – видео из космоса записали Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.

«Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал ЧМ2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну! Team Russia have defeated Spain on penalties to make it to the FIFA2018 World Cup quarterfinals [Сборная России победила Испанию по пенальти, чтобы выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футболу FIFA2018]", – написал в твиттере Артемьев. Космонавты сняли ролик, как они болели за сборную в космосе.

Уралец Сергей Прокопьев отправился на МКС 6 июня. Трансляция старта корабля «Союз МС-09» была организована в кинотеатре «Салют» в Екатеринбурге. Космонавты уже поздравляли футболистов с победой, болели за сборную в предыдущих играх. Они выкладывают фото стадионов из космоса – в том числе «Екатеринбург Арены».

Екатеринбург, служба информации

