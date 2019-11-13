Куйвашев поздравил космонавта Прокопьева с героем России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса свердловчанина Сергея Прокопьева с присвоением звания героя России. Указ об этом накануне подписал Владимир Путин. Также Сергею Прокопьеву решением главы государства присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

«Все уральцы с гордостью и вниманием следили за ходом вашего длительного полета на Международной космической станции. Сложность и масштаб стоящих перед вами задач, работа в условиях нештатных ситуаций требовали от вас мужества, смелости, психологической устойчивости. Вы с честью справились со всеми вызовами, продемонстрировав не только высочайший профессионализм, лидерские качества, но и настоящий уральский характер», – отметил Евгений Куйвашев в поздравительной телеграмме.

Екатеринбург, Елена Васильева

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