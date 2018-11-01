Емельяненко снова приедет в Екатеринбург, чтобы подраться

Российский боец Александр Емельяненко снова проведет бой в Екатеринбурге. Он выйдет против бразильца Франсимара Баррозу 15 декабря в рамках турнира на площадке «Екатеринбург-Экспо».

«После последнего боя давно восстановился, вошел в тренировочный процесс. Очень много внимания уделяю укреплению ног и устойчивости. Все мои соперники понимают, что вести бой в стойке против меня бесполезно. Единственный их шанс – это перевод в партер, лечь сверху и создавать видимость активности. Поэтому я работаю над проходами в ноги и борьбой. Сейчас смотрю бои, вижу слабые и сильные стороны Баррозу. Но пока все еще идет детальное изучение, поэтому о плане на бой говорить рано», ‒ прокомментировал Емельяненко.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.18

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