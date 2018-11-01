В трех свердловских территориях выросло число самоубийств среди подростков

В трех территориях Свердловской области зарегистрирован рост суицидов среди несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, наиболее остро эта проблема стоит в Асбесте, Краснотурьинске и Ленинском районе Екатеринбурга. Об этом говорилось вчера на расширенном заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних. Представители территорий заявили, что основной причиной трагедий стало отсутствие взаимопонимания в семьях, подростковые эмоциональные переживания

Еще одна проблема – рост преступности среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних в некоторых свердловских городах, таких как Первоуральск, Сысерть, Карпинск, Ирбит. Главные причины – отсутствие занятости подростков и неблагополучие семей.

Отметим, вчера в Москве также обсуждали, как защитить детей от опасностей современного общества. Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила провести исследование запросов несовершеннолетних в сети Интернет, результаты которого позволили бы сделать меры в сфере защиты детства более точными и эффективными. Представитель Российской ассоциации по связям с общественностью выразил готовность провести данный мониторинг.

Напомним, накануне стало известно об очередной трагедии с участием подростка. Утром 31 октября в тамбуре здания регионального управления ФСБ по Архангельской области семнадцатилетний юноша взорвал самодельную бомбу. В результате взрыва подросток погиб. Также ранения получили трое сотрудников управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное ношение боеприпасов».

Екатеринбург, Асбест, Краснотурьинск, служба информации

Екатеринбург, Асбест, Краснотурьинск. Другие новости 01.11.18

Дорожники продлили закрытие переулка в районе автовокзала из-за строительства ливневки. / «Белоярская борзота?" В Студенческом без отопления жилые дома и больница, но в минЖКХ отчитались о запуске тепла (ФОТО, ВИДЕО). / Емельяненко снова приедет в Екатеринбург, чтобы подраться. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»