Архангельским террористом оказался студент местного политеха

Взрыв в здании УФСБ в Архангельске устроил студент второго курса местного политехнического техникума, сообщается в социальных сетях.

Один из пользователей Facebook опубликовал фотографию студенческого билета предполагаемого подрывника. Из данных документа следует, что он был зачислен на очную форму обучения 1 сентября прошлого года.

Знакомые погибшего сообщили, что он учился хорошо и не проявлял агрессии, сообщает издание region29.ru. По их отзыву, парень «оставлял впечатление уравновешенного и спокойного человека».

В политехническом техникуме подтвердили гибель студента. Сейчас сотрудников учебного заведения опрашивают сотрудники ФСБ, передает «Комсомольская правда».

По информации Следственного комитета РФ, инцидент произошел утром 31 октября в тамбуре здания регионального управления ФСБ по Архангельской области. Семнадцатилетний юноша в рюкзаке пронес в здание самодельное взрывное устройство и привел его в действие. Бомба взорвалась в его руках. В результате взрыва подросток погиб. Также ранения получили трое сотрудников управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное ношение боеприпасов».

Погибший, по предварительным данным, был анархистом. Перед подрывом он опубликовал сообщение в одном из открытых чатов анархистов в Telegram, в котором заявил о намерении совершить теракт в здании УФСБ в Архангельске.

Силовики и следователи у здания УФСБ в Архангельске

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о взрыве в здании УФСБ в Архангельске передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Глава ведомства поручил «в кратчайшие сроки установить мотивы совершенного преступления несовершеннолетним, причины и условия, способствовавшие этому», говорится в сообщении Следственного комитета. Следователям предстоит изучить круг общения, взаимоотношения и обстановку в семье подрывника.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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