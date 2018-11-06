Арестован общавшийся с архангельским террористом московский школьник При обыске у него нашли самодельную бомбу

Пресненский районный суд Москвы санкционировал арест 14-летнего школьника, задержанного за изготовление взрывного устройства и контактировавшего с погибшим 17-летним архангельским подростком, устроившим взрыв в здании УФСБ. Об этом сообщают информагенства со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Подросток проведет за решеткой как минимум до 2 декабря. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, поскольку подозреваемый – несовершеннолетний.

Стоит отметить, что адвокат, представитель прокуратуры и родители выступали против ареста школьника. Они просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, однако судья данное ходатайство не удовлетворил.

Как информировал РИА «Новый День», 2 ноября силовики задержали 14-летнего школьника, у которого дома на улице Свободы в Москве изъяли самодельное взрывное устройство и необходимые для его изготовления компоненты. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1. УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»). По версии следствия, у задержанного тинейджера были сообщники, сообщали СМИ.

3 ноября Пресненский суд продлил задержание подростку на трое суток, не удовлетворив ходатайство следствия об аресте.

На московского школьника сотрудники ФСБ вышли в ходе расследования теракта в здании УФСБ в Архангельске после изучения контактов 17-летнего студента-анархиста, устроившего самоподрыв на входе в здание спецслужбы утром 31 октября. Силовики выяснили, что подросток общался с архангельским террористом. По данным СМИ, архангельский террорист звонил московскому школьнику перед тем, как устроить взрыв в здании УФСБ. По данным телеграм-каналов, сам столичный тинейджер якобы собирался совершить теракт во время «Русского марша» в Люблино в День народного единства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.18

В Иркутске разогнавшийся эвакуатор вылетел с дороги и пробил стену супермаркета. / СБУ ломает двери в квартирах организаторов митинга в честь Дня освобождения Киева от фашистов. / Олегу Антошину развязали язык. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»