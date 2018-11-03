Суд продлил задержание московского школьника, у которого нашли бомбу

Пресненский райсуд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия об аресте 14-летнего школьника, у которого дома нашли самодельное взрывное устройство.

Суд при этом продлил задержание подростку еще на трое суток, передают информагентства. Слушание проходило в закрытом режиме, так как подозреваемый – несовершеннолетний.

Накануне сотрудники ФСБ задержали 14-летнего школьника, у которого дома на улице Свободы в Москве изъяли самодельное взрывное устройство и необходимые для его изготовления компоненты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1. УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»).

По версии следствия, у задержанного тинейджера были сообщники, сообщали СМИ.

На московского школьника спецслужбы вышли в ходе расследования теракта в здании УФСБ в Архангельске после изучения контактов 17-летнего студента, устроившего самоподрыв на входе в здание спецслужбы. Силовики выяснили, что подросток общался с архангельским террористом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.18

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