Готовил взрыв: возбуждено дело против московского школьника, общавшегося с террористом из Архангельска

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего московского школьника, общавшегося с подростком, совершившим теракт в здании УФСБ в Архангельске.

По данным информагентств, столичный тинейджер стал фигурантом дела, возбужденного по статьям о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществе и взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ).

По версии следствия, у московского школьника, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства, были соучастники, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным источника «Интерфакса», накануне оперативники провели обыск в квартире 14-летнего подростка на улице Свободы в столице, в результате которого обнаружили самодельное взрывное устройство и его элементы. Они изъяли носители и гаджеты, которыми он пользовался. После проведения следственных действий школьник был задержан сотрудниками ФСБ. Источник ТАСС сообщил, что следствие уже сегодня, 3 ноября, планирует обратиться в суд за мерой пресечения учащемуся.

Спецслужбы вышли на московского подростка в ходе расследования теракта в Архангельске после изучения переписки совершившего самоподрыв 17-летнего студента в здании регионального управления ФСБ. В его телефоне чекисты нашли контакт 14-летнего подростка из Тушино и выяснили, что архангельский террорист звонил московскому школьнику перед тем, как устроить взрыв в Архангельске. По некоторым данным, сам столичный тинейджер якобы собирался совершить теракт во время «Русского марша» в Люблино в День народного единства.

Стоит отметить, что правоохранительные органы и ФСБ пока не прокомментировали официально сведения о задержании подростка.

Как сообщал РИА «Новый День», взрыв в тамбуре здания УФСБ по Архангельской области прогремел утром 31 октября. Семнадцатилетний студент местного политехнического техникума в рюкзаке пронес в здание самодельное взрывное устройство и привел его в действие. Бомба взорвалась в его руках. В результате взрыва подросток погиб. Также ранения получили трое сотрудников управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное ношение боеприпасов».

Погибший, по данным СМИ, был анархистом. Перед подрывом он опубликовал сообщение в одном из открытых чатов анархистов в Telegram, в котором заявил о намерении совершить теракт в здании УФСБ в Архангельске.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.18

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