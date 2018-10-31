Архангельского подрывника нашли в Telegram, возбуждено дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после взрыва в здании областного управления ФСБ в Архангельске утром 31 октября.

По данным СКР, в результате происшествия погиб «17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство». Его личность установлена. Также при взрыве ранения получили трое сотрудников ФСБ, все они госпитализированы. Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что человек, который привел в действие взрывное устройство, скончался от травм, несовместимых с жизнью.

По факту взрыва в здании УФСБ возбуждено уголовное дело по двум статьям: ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», – говорится в сообщении СКР.

Снаружи и внутри здания УФСБ работают следователи и криминалисты, скриншот видео СКР

Скриншот видео СКР

Стоит отметить, что в Сети распространяется скриншот сообщения в одном из открытых чатов анархистов в Telegram, автором которого якобы является исполнитель теракта в Архангельске. В нем он заявил о намерении совершить теракт в здании УФСБ в Архангельске. Сообщение было опубликовано в 8:45. Взрыв, по данным НАК, прогремел в 8:52.

«Товарищи, сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя. Причины для вас вполне ясны. Т. к. ФСБ… (вырезано цензурой. – прим. ред.), фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это, – говорится в сообщении (авторская орфография и пунктуация сохранены. – прим. ред.). – Скорее всего я подохну из-за взрыва, ведь ВУ инициируется непосредственно мною через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы».

Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало у рамки металлодетектора, между первой и второй дверью на входе в здание УФСБ. Отмечалось, что в результате взрыва погиб мужчина, и еще трое человек пострадали. Отмечалось, что среди пострадавших были двое сотрудников ФСБ. Позднее НИК уточнил, что подрывник принес с собой в сумке неустановленное взрывное устройство, достал его на входе в здание УФСБ и привел его в действие. В результате взрыва он получил смертельные ранения и скончался при оказании медицинской помощи.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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