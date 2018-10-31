При взрыве в здании ФСБ в Архангельске погиб человек (ФОТО)

Взрыв прогремел в центральной входной группе здания регионального управления ФСБ в Архангельске, погиб один человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Жертвой взрыва стал мужчина, находившийся на входе в здание ФСБ. Он умер при оказании медицинской помощи врачами скорой помощи. По предварительным данным, вероятно, взрывное устройство сработало у рамки металлодетектора, между первой и второй дверью.

Взрыв на входе в здание ФСБ в Архангельске, фото: телеграм-канал Mash

На место происшествия прибыли все оперативные службы. Проведена эвакуация всех людей, находившихся в здании.

Скорая у входа в здание ФСБ в Архангельске, фото: Life.ru

Также сообщается, что в связи с ЧП перекрыт Троицкий проспект на участке от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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