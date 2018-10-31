При взрыве в здании ФСБ в Архангельске погиб человек (ФОТО)

Взрыв прогремел в центральной входной группе здания регионального управления ФСБ в Архангельске, погиб один человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Жертвой взрыва стал мужчина, находившийся на входе в здание ФСБ. Он умер при оказании медицинской помощи врачами скорой помощи. По предварительным данным, вероятно, взрывное устройство сработало у рамки металлодетектора, между первой и второй дверью.
На место происшествия прибыли все оперативные службы. Проведена эвакуация всех людей, находившихся в здании.
Также сообщается, что в связи с ЧП перекрыт Троицкий проспект на участке от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта
Архангельск, служба информации РИА «Новый День»
Архангельск. Другие новости 31.10.18
«Удар по Путину лично»: Москву давно предупреждали об угрозе уничтожения канонического православия на Украине. / Уральская авиакомпания оказалась в центре скандала в Сибири. / Перед судом предстанет банда из 12 человек, совершившая налет на ТЦ «Кит» (ВИДЕО). Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»