Причиной ЧП в здании УФСБ в Архангельске стал самоподрыв, ранены три человека

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сделал официальное заявление по взрыву на входе в здание регионального управления ФСБ России.

По его словам, преступление произошло внутри помещения. Сейчас правоохранители определяют тип взрывного устройства, сработавшего на пункте пропуска в здании УФСБ. Обстоятельства и причины инцидента устанавливают, отметил глава региона.

Орлов уточнил, что в результате взрыва пострадали три человека, все они госпитализированы. Губернатор подтвердил гибель человека при взрыве. По словам Орлова, личного погибшего мужчины устанавливается. Известно, что погибший не является сотрудником регионального управления ФСБ.

Глава области также сообщил, что после взрыва в здании ФСБ в регионе усилены меры безопасности. «Приняты меры по усилению мер безопасности во всех общественных и государственных учреждений Архангельской области», – заявил Орлов.

Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил информацию о взрыве в здании УФСБ в Архангельске. Причины взрыва устанавливаются, заявили в ведомстве.

Источник в региональных силовых структурах сообщил «Российской газете», что взрыв в здании ФСБ, по предварительной информации, произошел в результате самоподрыва мужчины, который впоследствии скончался.

Взрыв небольшой мощности на входе в здание регионального главка ФСБ прогремел сегодня около 09:00. Взрывное устройство, вероятно, сработало у рамки металлодетектора, между первой и второй дверью на входе в здание спецслужбы. Получивший смертельные ранения мужчина умер при оказании медпомощи врачами скорой помощи. Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали два сотрудника ФСБ. Мужчину с осколочными ранениями доставили в реанимацию, женщину на тот момент осматривали медики. В архангельском управлении ФСБ отказались прокомментировать данную информацию. «Обстоятельства пока устанавливаются, поэтому комментарии по остальным пострадавших и их причастности к структурам ФСБ, пока не даются», – приводит издание 29.ru слова пресс-секретаря регионального управления ФСБ Елизаветы Семушиной.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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