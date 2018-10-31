НАК подтвердил взрыв на входе в здание ФСБ в Архангельске: есть погибший и раненые (ФОТО)

Представители МЧС и силовики пока не комментируют взрыв, прогремевший сегодня утром на входе в здание управления ФСБ РФ по Архангельской области, и направляют в пресс-службу областного главка ФСБ. Однако представители спецслужбы также не сообщают подробности происшествия, обещая дать комментарий позже.

Информационный вакуум вокруг инцидента спровоцировал появление в местных СМИ экзотической версии об учениях у здания ФСБ. Все улицы рядом с управлением УФСБ, так и территория у здания, остаются перекрытыми.

Перекрытые улицы у здания ФСБ в Архангельске, скриншот прямой трансляции vk.com/arhangelsk_29

Правоохранители проверяют документы у прохожих, сообщает портал 29.ru.

По последним данным, Национальный антитеррористический комитет России подтвердил факт взрыва на входе в здание ФСБ. «В Архангельске на входе в здание управления ФСБ произошел взрыв. Причины выясняются», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что при взрыве погиб мужчина. Он скончался от полученных ранений при оказании медицинской помощи врачами скорой помощи. Вероятно, взрывное устройство сработало у рамки металлодетектора, между первой и второй дверью, сообщал телеграм-канал Mash.

По его данным, при взрыве пострадали два сотрудника ФСБ. Один из них – мужчина – получил осколочные ранения и помещен в реанимацию. Второго пострадавшего – женщину – сейчас осматривают медики.

Ранее сообщалось, что из здания ФСБ проведена эвакуация.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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