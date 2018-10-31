Взрыв в здании ФСБ в Архангельске устроил подрывник-смертник, подтвердил НАК

Национальный антитеррористический комитет России сообщил подробности взрыва на входе в здание регионального управления ФСБ в Архангельске.

Взрыв прогремел сегодня в 08:52 на пропускном пункте. Мужчина принес с собой в сумке неустановленное взрывное устройство и достал его на входе в здание УФСБ, после чего произошел взрыв.

«По предварительной информации лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью», – отмечается в сообщении НАК.

Пострадали также три сотрудника управления ФСБ, добавили в ведомстве. Они получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

В настоящее время место инцидента обследуют специалисты-взрывотехники. «Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало у рамки металлодетектора, между первой и второй дверью на входе в здание УФСБ. Отмечалось, что погиб мужчина, и еще трое человек пострадали. Получивший смертельные ранения мужчина умер при оказании медицинской помощи врачами скорой помощи. Отмечалось, что среди пострадавших были двое сотрудников ФСБ. Мужчину с осколочными ранениями доставили в реанимацию, женщину на тот момент осматривали медики.

Источники «РГ» при этом сообщали, что взрыв в здании ФСБ произошел в результате самоподрыва мужчины, который впоследствии скончался.

Территория у здания УФСБ оцеплена, расположенные рядом улицы – перекрыты. Все люди из здания эвакуированы. Добавим, что после взрыва в здании ФСБ в регионе усилены меры безопасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.18

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