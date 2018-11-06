Житель Калининграда оказался за решеткой за оправдание теракта в здании ФСБ в Архангельске

Правоохранители задержали жителя Калининграда за публичное оправдание в социальных сетях подростка, устроившего взрыв в здании УФСБ по Архангельской области.

По информации адвоката задержанного Марии Бонцлер, 24-летнего Вячеслава Лукичева задержали вечером 3 ноября. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Во вторник, 6 ноября, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении мужчины, который по некоторым данным был анархистом, возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), передает ТАСС. По словам адвоката, Лукичев оставил сообщение на одном из сайтов о том, что архангельский террорист был «героем».

Как сообщал РИА «Новый День», взрыв в тамбуре здания управления ФСБ в Архангельске прогремел утром 31 октября. Семнадцатилетний студент местного политехнического техникума в рюкзаке пронес в здание самодельное взрывное устройство и привел его в действие. Бомба взорвалась в его руках. В результате взрыва подросток погиб. Также ранения получили трое сотрудников управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное ношение боеприпасов».

Погибший, по данным СМИ, был анархистом. Перед подрывом он опубликовал сообщение в одном из открытых чатов анархистов в Telegram, в котором заявил о намерении устроить теракт в здании УФСБ в Архангельске.

Калининград. Ноябрь 06, служба информации РИА «Новый День»

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