Напавшие с ножами на случайных собутыльниц свердловчане предстанут перед судом

В Екатеринбурге завершено расследование разбойного нападения на двух молодых женщин, одна из которых была убита, а вторая ранена. Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Александр Сапегин, обвинение предъявлено трем мужчинам в возрасте от 26 до 32 лет.

«Новый День» уже писал об этом преступлении, совершенном за несколько дней до Нового года, в 2017-м. Вечером 22 декабря на Завокзальной улице были найдены две молодые женщины с ножевыми ранениями, одна из них сразу скончалась. Оставшаяся в живых потерпевшая рассказала, что ее и ее подругу пригласили в гости трое мужчин, с которыми они познакомились в тот вечер в кафе.

Наутро хозяин квартиры осознал, что пропил все имеющиеся у него деньги. Тогда один из приятелей предложил отнять у девушек золотые украшения. При этом злоумышленники решили своих жертв в живых не оставлять. Под предлогом продолжения банкета в сауне мужчины вывезли своих гостий на такси в малолюдное место на улице Завокзальной. Там они изранили девушек ножом, похитили украшения, а также сотовые телефоны. Бросив умирающих, нападавшие скрылись с места преступления и через некоторое время вновь встретились в квартире. Продать похищенное они не успели, так как были задержаны полицией. При осмотре у одного из молодых людей был изъят нож, у другого – украшения. Полицейскими были установлены личности подозреваемых. Все трое ранее судимы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

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