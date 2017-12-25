Пропив все деньги, екатеринбуржец решил убить и ограбить своих собутыльниц

Полицией Екатеринбурга раскрыто особо тяжкое преступление – убийство одной женщины и нанесение тяжелых ранений другой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, вечером 22 декабря на улице Завокзальной были обнаружены две женщины с ножевыми ранениями. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь, но, к сожалению, одна из пострадавших скончалась.

Оставшаяся в живых была в шоке и с трудом смогла пояснить, что произошло. Однако в результате профессиональных действий сыщиков уже к полуночи подозреваемые были установлены, а квартира, в которой они находились, блокирована силами полиции. Оперативники проникли в жилище, где задержали троих ранее судимых мужчин.

После доставления в территориальный отдел полиции задержанные под давлением улик признали свою вину. В ходе опроса была восстановлена картина произошедшего. Выяснилось, что накануне один из подозреваемых отдыхал со своей девушкой в кафе на улице Сулимова. Там он познакомился с двумя другими молодыми людьми – 23 и 25 лет. «Вероятно, из-за того, что все трое были ранее судимы, новые знакомые быстро нашли общий язык и стали выпивать за одним столиком», – считают в полиции. Через некоторое время к компании присоединились потерпевшие – девушки 1986 и 1985 годов рождения, также сидевшие в кафе. Около 5 утра вся компания отправилась на улицу Стрелочников на съемную квартиру к одному из мужчин – продолжить «банкет». Наутро хозяин осознал, что пропил все деньги и ему нечем платить за аренду квартиры. Тогда второй приятель предложил отнять у девушек золотые украшения. При этом злоумышленники решили своих жертв в живых не оставлять. Вечером под предлогом продолжения отдыха в сауне мужчины вывезли девушек на такси в малолюдное место на улице Завокзальной. Там они нанесли жертвам несколько ножевых ранений, похитили украшения, а также сотовые телефоны. Бросив потерпевших, нападавшие скрылись с места преступления и через некоторое время вновь встретились в квартире. Реализовать похищенное они не успели, так как были задержаны полицией. При осмотре у одного из молодых людей был изъят нож, у другого обнаружили украшения. Полицейскими были установлены личности подозреваемых. Двое из них проживают в Сысерти, третий – в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Все трое ранее судимы. В настоящее время подозреваемые арестованы и будут ожидать решения суда под стражей.

Екатеринбург, служба информации

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