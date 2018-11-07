Физкультура в провинции никому не нужна, а профессиональные спортсмены будут получать еще больше – бюджет-2019

Общие затраты свердловского правительства на развитие спорта в 2019 году составят почти 3,3 миллиарда рублей. Две трети этой суммы уйдут на поддержку команд мастеров, выплаты олимпийцам и строительство спортивных академий.

Согласно справочным материалам к проекту областного бюджета, «Фонд поддержки спорта высших достижений» получит 400 миллионов рублей, что на 18,3% больше прошлогодних вливаний. Впрочем, это довольно далеко от рекордного 2014 года, когда фонд освоил более миллиарда бюджетных рублей.

В полтора раза больше денег, чем в 2018 году, получит свердловское училище олимпийского резерва №1 – 228,6 миллионов рублей. Увеличение ассигнований связано с перераспределением средств с подраздела «Среднее профессиональное образование» в рамках исполнения поручения президента РФ, говорится в пояснительной записке. В целом затраты на подготовку спортсменов возрастут на 49,2% и составят 717,2 миллиона рублей, но при этом ДЮСШ и училищам урежут адресную финансовую помощь и средства на закупку инвентаря.

На стипендии спортсменов и тренеров, достигших высоких результатов на соревнованиях, предусмотрено 15 миллионов рублей – эту сумму разделят 428 человек. Более 57,2 миллиона заложено на выплату премий победителям и призерам XIX Зимних Сурдлимпийских

Игр, которые пройдут в Италии в декабре 2019 года. Кстати, эта же статья расходов – денежное вознаграждение медалистам – предусматривает 6,8 миллионов рублей на 2020 год, в котором состоятся летняя Олимпиада в Токио и сопутствующие ей Паралимпийские игры.

Отдельного внимания стоят бюджетные инвестиции в строительство крупных спортивных объектов в Екатеринбурге. На академию волейбола имени Н.В. Карполя за два года планируется потратить 461 миллион рублей (первые 100 миллионов – уже в 2019 году). На проектировку будущего центра художественной и эстетической гимнастики будет выделено 15,5 миллиона рублей. Отдельной строчкой в бюджете прописаны расходы на проектные работы многофункционального биатлонного центра – 168,8 миллионов рублей.

Стоит отметить, что затраты на массовый спорт оцениваются в 700 миллионов рублей. Эти деньги предполагается потратить на строительство и реконструкцию спортивных объектов в муниципалитетах и организацию любительских соревнований. К слову, на проект комплекса ГТО Свердловская область выделит 9,6 миллионов рублей – и все ради того, чтобы увеличить с 30% до 35% количество граждан, принявших участие в тестировании. Денег на развитие общей физкультуры в проекте бюджета не нашлось. На спортивные площадки в сельской местности заложено всего 500 тысяч рублей, да и то в 2021 году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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