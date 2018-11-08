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Четверг, 8 ноября 2018, 12:51 мск

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Директор ЦПКиО Роман Шадрин потребовал «официальности» конкурса концепций по развитию парка

Директор ЦПКиО Роман Шадрин скептически отнесся к конкурсу концепций развития парка имени Маяковского, объявленному вчера главой Екатеринбурга. Он заявил, что необходимо дождаться официального документа о старте конкурса, а также в присущей ему манере раскритиковал журналистов.

«Почитал наши Свердловские СМИ. Ну опять как в той деревне. Одной собачонке дурной сон приснился, ну она с испугу давай блажить. А заодно и соседских переполошила. И вот со всех сторон вой идёт. Одна версия страшнее другой. Как же товарищи журналисты вы меня не любите! А мне, если честно, на вас как-то... (окончание сами придумайте, в силу своей воспитанности и фантазии)», – написал Шадрин на своей странице в «Фейсбуке» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Как пояснили «Новому дню» в мэрии Екатеринбурга, инициатива по сбору предложений о развитии ЦПКиО не требует официального документа. «Парк много критиковали, было много разных мнений специалистов. Сейчас администрация просто собирает предложения от самых активных жителей, а потом коллегиально примет решение. Обсуждать концепции будут урбанисты, архитекторы, представители администрации города. Пока имен назвать не могу, это станет известно ближе к концу конкурса», – сообщил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Напомним, проекты по развитию ЦПКиО можно прислать на электронную почту управления культуры администрации Екатеринбурга culture@ekadm.ru до 23:59 15 декабря 2018 года. Участниками творческого конкурса могут все желающие вне зависимости от страны проживания и языка общения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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