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Четверг, 8 ноября 2018, 15:30 мск

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ХК «Автомобилист» пожаловался на информационную атаку

Представители хоккейного клуба «Автомобилист» опубликовали пост возмущения по поводу давления на команду в прессе. Поводом стала статья в газете «Спорт-Экспресс», где были опубликованы данные о зарплатах екатеринбургских хоккеистов. «На наш клуб в эти дни ведется спланированная информационная атака. Мы являемся свидетелями целой серии предвзятых материалов, вполне возможно носящих заказной характер. Большая часть из этих материалов вышла в печатной, электронной и видеоверсии издания «Спорт-Экспресс».

Данное издание без каких-либо официальных ссылок на источники опубликовало недостоверные данные о доходах хоккеистов, допуская при этом некорректные, пренебрежительные высказывания об отдельных игроках и руководителях нашей команды», ‒ заявили в клубе. Там пояснили, что юристы «Автомобилиста» оценивают возможный ущерба клубу и игрокам.

«Мы оставляем за собой право обращения в дисциплинарные органы лиги и в государственные судебные органы в случае установления фактов ущерба. Мы требуем от всех участников хоккейного процесса в КХЛ, включая аккредитованные средства массовой информации, уважительно относиться к нашему клубу и его игрокам, руководствоваться в своей деятельности нормами регламента и элементарной человеческой этики», ‒ подчеркнули представители «Автомобилиста».

Согласно данным издания, контракт лучшего форварда команды Найджела Доуса равен 190 млн рублей, а вратарь Якуб Коварж получает 116 млн, при этом общая смета на оклады и премии хоккеистов приближается к миллиарду, что меньше, чем у СКА, ЦСКА, «Ак Барса», «Металлурга», «Авангарда» и «Салавата Юлаева» ‒ по оценке «СЭ». Напомним, что в настоящее время клуб возглавляет турнирную таблицу КХЛ ‒ с начала сезона команда выиграла 25 матчей, потерпев только одно поражение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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